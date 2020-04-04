حادثة طعن توقع قتيلين وجرحى في فرنسا

ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن شخصا مسلحا بسكين أوقع قتيلين وخمسة من الجرحى، يوم السبت، في مدينة ليون، شرقي البلد الأوروبي.

ونقلت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، أن المسلح قام بطعن ضحاياه، في شارع “رومان سيريزير” الرئيسي، وسط المدينة.

وأوردت المصادر أن المسلح نفذ اعتداءه، صباح السبت، داخل محل تجاري ثم في الشارع، وتم إلقاء القبض عليه حوالى الساعة الحادية عشرة.

ويتعلق الأمر بسوداني في الثلاثين من عمره، وكان قد قدم طلب لجوء في البلاد، ولم تعرف حتى الآن الأسباب التي دفعته إلى تنفيذ الهجوم.

Advertisements

وأحدث الهجوم اعتداءً في صفوف الشرطة، فهرعت على وجه السرعة إلى المكان، فيما حضر عددٌ من عناصر الإطفاء.

في غضون ذلك، فتحت الشرطة القضائية في مدينة ليون تحقيقا في الحادثة، بينما تدرس النيابة العامة المختصة في شؤون الإرهاب، إمكانية الدخول على خط التحقيق الجاري لأجل كشف ملابسات حادثة الطعن.

وشهدت فرنسا، عددا من حوادث الطعن والدهس بعد 2015، وتبنى تنظيم داعش عددا منها، لكن وتيرة الاعتداءات تراجعت خلال الآونة الأخيرة.