كورونا يغزو أمريكا.. الفيروس يحصد مئات الأرواح في نيويورك

سجلت ولاية نيويورك التي تعد مركز وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة 630 وفاة في يوم واحد، في أسوأ حصيلة خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد المتوفين داخل الولاية إلى 3565.
وقال الحاكم أندرو كومو في مؤتمر صحافي، “لم نصل بعد إلى ذروة” تفشي الوباء “ولكننا نقترب منها”، مشيرا إلى أن الارتفاع كان سريعا خاصة في لونغ ايلند.
وتعد الولايات المتجدة الأمريكية من بين البلدان المتضررة من فيروس كورونا إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات أمامها أسابيع عصيبة بسبب تفشي المرض.
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