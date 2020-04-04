الجولان المحتل: إصابة حرجة وأخرى خطيرة في حادث طرق قرب مسعدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب خمسة أشخاص بينهم شاب بحالة حرجة وطفل بحالة خطيرة، في حادث طرق وقع مساء اليوم السبت، بين مركبتين على طريق رقم 978 بالقرب من مدخل قرية مسعدة في الجولان السوري المحتل.
وفي التفاصيل جاء أن اصطدام مركبتين أدى إلى إصابة شاب (25 عاما) بجروح حرجة، فيما أصيب طفل بعمر 3 سنوات بجروح وصفت بالخطيرة، في حين أصيب ثلاثة أشخاص (19 و21 و24 عاما) بجروح وصفت بالمتوسطة.
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