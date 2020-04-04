الصحة السويسرية: عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا وصل إلى 550

أعلنت وكالة ​الصحة العامة​ في ​سويسرا​، ان "عدد الوفيات الناجمة عن ​فيروس كورونا​ المستجد في البلاد وصل إلى 550"، موضحة ان "عدد الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالعدوى ارتفع أيضا إلى 20278 من 19303 أمس".

هذا وظهر فيروس كورونا، الذي أطلق عليه فيما بعد تسمية "كوفيد-19"، نهاية العام الماضي في مدينة ووهان الصينية، وانتشر في وقت لاحق في مختلف مناطق العالم، ما دفع منظمة الصحة العالمية لإعلانه وباء جائحة، وتم تسجيل حتى الآن أكثر من مليون إصابة بالفيروس في مختلف بلدان العالم ووفاة نحو 60 ألف شخص.