الصحة الإماراتية: حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن "حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ووصول الإجمالي إلى 10 وفيات"، مشيرة الى "شفاء 17 حالة وتسجيل 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية"، موضحة ان "زيادة الحالات المسجلة طبيعي بسبب الاختبارات الاستباقية".
ودعت الوزارة في مؤتمر صحفي، إلى "الالتزام التام بإجراءات الحجر الصحي "المنزلي أو المؤسسي" في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، اضافة الى ارتداء الكمامات".
هذا وظهر فيروس كورونا، الذي أطلق عليه فيما بعد تسمية "كوفيد-19"، نهاية العام الماضي في مدينة ووهان الصينية، وانتشر في وقت لاحق في مختلف مناطق العالم، ما دفع منظمة الصحة العالمية لإعلانه وباء جائحة، وتم تسجيل حتى الآن أكثر من مليون إصابة بالفيروس في مختلف بلدان العالم ووفاة نحو 60 ألف شخص.
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