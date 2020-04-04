أعلن ممثل إيطاليا لدى منظمة الصحة العالمية، فالتير ريتشاردي، في تصريح له أن "العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19 في بلاده قد يبلغ نحو 12 مليون شخص".
هذا وظهر فيروس كورونا، الذي أطلق عليه فيما بعد تسمية "كوفيد-19"، نهاية العام الماضي في مدينة ووهان الصينية، وانتشر في وقت لاحق في مختلف مناطق العالم، ما دفع منظمة الصحة العالمية لإعلانه وباء جائحة، وتم تسجيل حتى الآن أكثر من مليون إصابة بالفيروس في مختلف بلدان العالم ووفاة نحو 60 ألف شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر ممثل ايطاليا بمنظمة الصحة العالمية: عدد المصابين بكورونا قد يكون 12 مليون شخص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.