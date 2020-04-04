ممثل ايطاليا بمنظمة الصحة العالمية: عدد المصابين بكورونا قد يكون 12 مليون شخص

أعلن ممثل إيطاليا لدى ​منظمة الصحة العالمية​، فالتير ريتشاردي، في تصريح له أن "العدد الحقيقي للمصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد المسبب لمرض كوفيد 19 في بلاده قد يبلغ نحو 12 مليون شخص".

هذا وظهر فيروس كورونا، الذي أطلق عليه فيما بعد تسمية "كوفيد-19"، نهاية العام الماضي في مدينة ووهان الصينية، وانتشر في وقت لاحق في مختلف مناطق العالم، ما دفع منظمة الصحة العالمية لإعلانه وباء جائحة، وتم تسجيل حتى الآن أكثر من مليون إصابة بالفيروس في مختلف بلدان العالم ووفاة نحو 60 ألف شخص.