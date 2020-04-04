الصحة البريطانية: تسجيل 708 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، في بيان، عن "أعلى ارتفاع يومي في حالات الوفاة إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، إذ سجلت اليوم 708 حالات وفاة جديدة، في غضون 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4313 حالة"، موضحة انه تم "تسجيل 3735 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 41903".
هذا وظهر فيروس كورونا، الذي أطلق عليه فيما بعد تسمية "كوفيد-19"، نهاية العام الماضي في مدينة ووهان الصينية، وانتشر في وقت لاحق في مختلف مناطق العالم، ما دفع منظمة الصحة العالمية لإعلانه وباء جائحة، وتم تسجيل حتى الآن أكثر من مليون إصابة بالفيروس في مختلف بلدان العالم ووفاة نحو 60 ألف شخص.
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