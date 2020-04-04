كورونا المستجدّ يودي بحوالى 60 ألف شخص في العالم

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باريس: أسفر انتشار فيروس كورونا المستجدّ عن وفاة ما لا يقل عن 59456 شخصا في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس السبت الساعة 11,00 ت غ استنادا إلى مصادر رسمية.

وتم تشخيص أكثر من 1122320 إصابة في 190 دولة ومنطقة وفق الأرقام الرسمية منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19. غير أن هذا العدد لا يعكس سوى جزء من الحصيلة الحقيقية لأنّ عدداً كبيراً من الدول لا يجري فحوصا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات. ومن أصل هذه الإصابات، شفي 211600 شخص على الأقل حتى اليوم.

وتبقى إيطاليا التي سَجَّلت أول إصابة في أواخر شباط/فبراير، الدولة الأكثر تضررا جراء الوباء من حيث عدد الوفيات الذي وصل إلى 14681 وفاة من أصل 119827 إصابة. وشفي 19758 شخصا وفق السلطات الإيطالية.

والدول الأكثر تضررا بعد إيطاليا هي إسبانيا حيث توفي 11744 شخصا من أصل 124736 إصابة، ثم الولايات المتحدة مع 7159 وفاة من أصل 278458 إصابة، وفرنسا مع 6507 وفاة من أصل 83165 إصابة، والمملكة المتحدة مع 3605 وفاة من أصل 38168 إصابة.

وبلغت حصيلة الإصابات الإجمالية في الصين القارية (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) حيث ظهر الوباء لأول مرة في نهاية كانون الأول/ديسمبر 81639 إصابة (19 إصابة جديدة بين الجمعة والسبت) من بينها 3326 وفاة (أربع وفيات جديدة)، فيما شفي 76755 شخصا.

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وباتت الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة للإصابات قدرها 278458 إصابة بحسب الأرقام الرسمية، فيما توفي 7159 شخصا وشفي 9772 شخصا.

وبلغت الحصيلة السبت الساعة 11,00 ت غ 43146 وفاة من أصل 603778 إصابة في أوروبا، و7325 وفاة من أصل 290219 إصابة في الولايات المتحدة وكندا، و4123 وفاة من أصل 115730 إصابة في آسيا، و3612 وفاة من أصل 70731 إصابة في الشرق الأوسط، و885 وفاة من أصل 27713إصابة في أميركا اللاتينية والكاريبي، و332 وفاة من أصل 7744 إصابة في إفريقيا و33 وفاة من أصل 6407 إصابة في أوقيانيا.

وأعدت هذه الحصيلة استنادا إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس لدى السلطات الوطنية المختصة ومعلومات من منظمة الصحة العالمية.

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