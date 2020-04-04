لتفادي انتشار كورونا.. عزل أحياء في مدينة جدة بأمر الداخلية السعودية

صرح مسؤول بوزارة الداخلية السعودية بعزل عدد من الأحياء في مدينة جدة ومنع الدخول إليها أوالخروج منها، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقال المصدر، سيتم تطبيق إجراءات

احترازية صحية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمحافظة جدة، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم اعتبارا من الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت وحتى إشعار آخر.

وأوضح المسؤول أن هذا الإجراء يأتي ضمن إطار الجهود التي تتخذها اللملكة للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة المواطنين.