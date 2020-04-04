والد طفل مكناس يقرر مقاضاة مروجي خبر وفاة ابنه جراء الإصابة بفيروس كورونا

قرر والد الطفل زياد أوبنيوسف، الذي أعلن سابقا عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، اللجوء إلى القضاء في مواجهة ناشري الخبر الزائف الذي ادعى أن ابنه توفي جراء إصابته بالوباء.

ونيابة عن والد الطفل، أكد المحامي أشرف منصور جدوي، المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، في بلاغ عممه على وسائل الإعلام، أن ما أشيع يوم أمس الجمعة، حول وفاة الطفل القاصر مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، مسجلا أن ناشري الخبر لم يستحضرو الأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها كل إعلامي توخيا منه للدقة والحقيقة في نشر الأخبار التي ينقلها للرأي العام.

وعبر الوالد عن أسفه لغياب الحس الإنساني لمروجي الإشاعة، خصوصا وأن ضحية هذا الخبر الكاذب، طفل لم يتجاوز أربع سنوات من عمره، كما أنه يعاني من ظروف أليمة، هو وأسرته الصغيرة جراء وفاة والدته.

وشدد المحامي، نيابة عن والد الطفل، على أن هذا الأخير في وضع صحي مستقر حيث يتابع مجموعة من الأطباء حالته الصحية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه قرر اتخاذالإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من سولت له نفسه نشر ذلك الخبر الزائف حتى يتحمل مسؤوليته طبقا للقانون.

وفي وقت سابق تم تداول فيديو للطفل زياد، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خلال نقله للمستشفى بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، قبل أن يشاع لاحقا خبر وفاته، ليتبين أن الخبر زائف.