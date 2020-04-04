بارتفاع حاد وقياسي.. أكثر من 700 وفاة بكورونا في بريطانيا خلال يوم

وأكدت وزارة الصحة في تقريرها اليومي أن حصيلة الوفيات بسبب كورونا في المملكة المتحدة ارتفعت منذ أمس بـ708 حالة جديدة، من 3605 حتى 4313.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في بريطانيا خلال آخر 24 ساعة من 38168 حتى 41903 حالة.