شهدت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في بريطانيا ارتفاعا حادا بمقدار نحو 20% خلال آخر 24 ساعة، وتجاوز المجموع العام أربعة آلاف شخص.
وأكدت وزارة الصحة في تقريرها اليومي أن حصيلة الوفيات بسبب كورونا في المملكة المتحدة ارتفعت منذ أمس بـ708 حالة جديدة، من 3605 حتى 4313.
وارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في بريطانيا خلال آخر 24 ساعة من 38168 حتى 41903 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر بارتفاع حاد وقياسي.. أكثر من 700 وفاة بكورونا في بريطانيا خلال يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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