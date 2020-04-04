ترامب يبدأ بالإنتقام من المسؤولين عن محاكمته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفتش العام للاستخبارات مايكل أتكينسون الذي استجاب للشكوى من وجود مخالفات أدت إلى مساءلة ترامب وأوشكت على عزله.



وقال ترامب إنه كان يمارس سلطته كرئيس عندما قرر إقالة أتكينسون من منصبه، منوها بانعدام الثقة به في رسالة موجهة إلى آدم شيف، رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب، وديفين نونيس، أبرز عضو جمهوري باللجنة.

وكتب ترامب في رسالة إلى لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ: "من الضروري أن أثق تماما فيمن أعينهم مفتشين عموميين، لم يعد هذا هو الحال فيما يتعلق بهذا المفتش العام".

وأوضح ترامب أن الإقالة ستكون سارية المفعول خلال 30 يوما، لافتا إلى أنه سيقدم مرشحا جديدا للمنصب إلى مجلس الشيوخ "فى موعد لاحق".

وأشرف أتكينسون (55 عاما) على إعداد شكوى المبلغ المجهول الذي أكد أن ترامب حاول في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحقيق مكاسب سياسية شخصية مخالفة للقانون، ثم سلم الشكوى في أغسطس/آب من العام الماضي.

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واتهم الديمقراطيون ترامب أنه علق مساعدة عسكرية لأوكرانيا لإجبار كييف على إعطائه معلومات تضر بجو بايدن نائب الرئيس السابق وخصمه المرجح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونفى ترامب وزيلينسكي أن يكون اتصالهما شهد أي ضغط على أوكرانيا من قبل ترامب.

زعيم الأغلبية بـ"الشيوخ الأمريكي": تبرئة ترامب "هزيمة سياسية" للديمقراطيين

وبرأ مجلس الشيوخ الأمريكي ترامب من تهمتين وجهتا إليه من جانب مجلس النواب، وهما: استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وكان الديمقراطيون قد وجهوا الاتهام إلى ترامب في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، معولين على غالبيتهم في مجلس النواب.

وعقب حكم التبرئة، نشر ترامب مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، كإشارة لاحتفائه بمواصلة مهامه في البيت الأبيض، وفشل الديمقراطيين في عزله