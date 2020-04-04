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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا في طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت اليابان، السبت، تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى أكثر من 890.
وحتى، الجمعة، يتلقى 704 مرضى العلاج في مستشفيات طوكيو، وقالت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء إن زيادة حالات الإصابة، السبت، تعني أن القدرة الاستيعابية للأسرة لمرضى فيروس كورونا ستزيد على طاقتها.
ويتزايد الضغط على رئيس الوزراء، شينزو آبي، للإعلان عن إجراءات طارئة لمواجهة جائحة كورونا، واضطرت اليابان بالفعل لتأجيل دورة الألعاب الأولمبية هذا الصيف في طوكيو لعام واحد بسبب الأزمة العالمية.
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