شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بميكنة جميع الخدمات بقطاع العقارات وتوعية المواطنين بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بميكنة جميع الخدمات المتعلقة بالثروة العقارية، سواء الخاصة بطلبات استخراج تراخيص البناء، أو إجراء بعض المعاينات، أو التصالح فى بعض المخالفات البناء وتقنين الأوضاع، مؤكدا أن الأزمة الأخيرة المتعلقة بفيروس كورونا وخطة العمل عن بعد لابد من استغلالها بشكل جيد والبحث عن الجانب المضىء، وهو التحول للرقمنة الكاملة والحكومة الذكية، وتقديم كافة الخدمات من خلال شبكة معلومات متكاملة.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا، وهناك العديد من المصالح والهيئات الحكومية التى تعمل عن بعد، وهناك خدمات كثيرة يتم الحصول عليها من خلال الإنترنت، وهذا الأمر يستوجب أن يتم ميكنة جميع الخدمات الخاصة بالقطاع العقارى، خاصة وأنه يمثل شريحة عريضة من المجتمع المصرى.

وأشار عضو اللجنة، إلى أن الحكومة تتجه بشكل كامل إلى التحول للرقمنة، وفقا لطبيعة الأحداث وما يسير إليه العالم لابد من مسايرة هذا النظام، والاعتماد على الميكنة بشكل كامل فى كافة الخدمات، على أن يسبقها بعض التعليمات والتوعية بشأن كيفية الحصول على الخدمة.

الجدير بالذكر أن النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا بمجلس النواب، أكد أنه على الرغم مما نعانى منه بسبب فيروس كورونا إلا أنه يعد أول تجربة حقيقية لتطبيق منظومة التحول الرقمى فى مصر، من خلال عقد معظم اجتماعات العمل عبر الفيديو كونفرانس واعتماد الحكومة عليها فى اجتماعات مع الوزراء والمحافظات، كما أن البريد أصبح يعتمد على هذه المنظومة.