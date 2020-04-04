شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بإدراج المسعفين ضمن زيادة بدل المهن الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، بإقتراح برغبة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان موجهاً إلي رئيس الوزراء ، الدكتور مصطفي مدبولي، ووزيري الصحة والمالية، بإدراج العاملين بهيئة الإسعاف المصرية في زيادة بدل المهن الطبية.

وقالت النائبة، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن هيئة الإسعاف المصرية والعاملين فيها غير مخاطبين بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 2014 حيث أن هيئة الإسعاف المصرية لها لائحة خاصة بها وذلك طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 139 لسنة 2009 بإنشاء هيئة الإسعاف.

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وأضافت إيفيلن متي أن هناك دور كبير ومميز يلعبه العاملين بهيئة الإسعاف المصرية خلال الأزمة الراهنة التي تعيشها مصر، ولا أحد يستطيع أن ينكر دورهم، والعبء الكبير الواقع على عاتقهم، وحجم الضرر الذي يلاحقهم أيضًا وهو ما يتطلب من الحكومة إدراجهم في قرار زيادة بدل المهن الطبية، تقديرًا لهم.

وطالبت، بإدارج جميع العاملين بهيئة الإسعاف المصرية في باقي القرارات الحكومية والتي تشمل زيادة البدل بنسبة 75% لجميع العاملين بالهيئة، وكذالك إدراج العاملين في صندوق المخاطر المزمع إنشاءه، والمكافآت التي وجهت الدولة بصرفها للمتعاملين مع حالات فيروس "كورونا".