شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" للمواطنين: لا داعى لتخزين السلع لعدم رفع الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، من ظاهرة تخزين السلع الغذائية من قبل بعض المواطنين، مؤكدا أن هذه الظاهرة هى السبب الرئيسى فى احتكار بعض التجار لها، ورفع الأسعار خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من تأكيد الحكومة فى أكثر من مرة بأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن و لا داعى لما يقوم به البعض من التكالب على شراء السلع وتخزينها حتى لا يتم رفع الأسعار دون مبرر.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن شراء المواطن احتياجاته اليومية فقط يعنى عدم رفع الأسعار وفي نفس الوقت اختفاء ظاهرة الاحتكار، بالإضافة لتوفير السلع لشخص أخر، مؤكدا أن هذا الأمر يستوجب تغيير ثقافة وسلوك البعض حيال هذه النقطة على وجه التحديد.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن التكالب على شراء السلع الغذائية والاستراتيجية ينتج عنه مزيد من التجمعات، وعلى الرغم من تحذير منظمة الصحة العالمية من التجمعات، واتخاذ الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية بشأن عدم انتشار فيروس كورونا، والتى من أبرزها عدم التجمع إلا أن هناك من يضرب بهذه الإجراءات والتعليمات عرض الحائط، بل ويساهم فى ظاهرة رفع الأسعار.

الجدير بالذكر أن الدكتور علي المصيلحىُ، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن كافة السلع الغذائية من زيت وسكر وأرز وقمح وسمن ومكرونة وبقوليات، وكافة احتياجات المواطنين من سلع تكفى لأكثر من 4 أشهر، واللحوم والسكر والدواجن لأكثر من 6 أشهر، ومع ذلك لاهتمام القيادة السياسية باستمرار تأمين المخزون تم التوجيه وجارى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من هذه المنتجات .