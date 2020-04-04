إيران: 2560 إصابة جديدة بفيروس كورونا و158 وفاة خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2560 إصابة جديدة و158 وفاة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة الماضية وفقا لموقع روسيا اليوم.

وجاء في بيان الوزارة اليوم السبت، "تم تسجيل 158 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجالي عدد الوفيات إلى 3452، وتم تسجيل 2560

إصابة جديدة ليصبح إجمالي عدد الإصابات الإصابات المؤكدة بالفيروس 55.743 منهم 4103 في حالة صحية حرجة".

وأشار بيان الوزارة إلى ارتفاع في عدد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس إلى 19.736.