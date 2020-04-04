أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2560 إصابة جديدة و158 وفاة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة الماضية وفقا لموقع روسيا اليوم.
وجاء في بيان الوزارة اليوم السبت، "تم تسجيل 158 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجالي عدد الوفيات إلى 3452، وتم تسجيل 2560إصابة جديدة ليصبح إجمالي عدد الإصابات الإصابات المؤكدة بالفيروس 55.743 منهم 4103 في حالة صحية حرجة".
وأشار بيان الوزارة إلى ارتفاع في عدد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس إلى 19.736.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران: 2560 إصابة جديدة بفيروس كورونا و158 وفاة خلال 24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.