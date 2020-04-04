شكرا لقرائتكم خبر عن «البحرين» تسمح بهبوط رحلات الترانزيت في المطار الدولي والان نبدء بالتفاصيل

صدر عن شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية تعميم يفيد بالسماح لمسافرين الترانزيت والمسافرين العابرين من جميع الجنسيات استخدام مطار البحرين الدولي اعتبارا من مساء هذا اليوم الموافق ٣ ابريل ٢٠٢٠م ، علما بان دخول المسافرين البحرين سيظل مقتصرا على المواطنين البحرينين والمقيمين والمسافرين الحاملين لرسالة الأذن المسبق للدخول.

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