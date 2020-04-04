الحكومة الفلسطينية: تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا في الضفة الغربية

أعلن المتحدث باسم ​الحكومة الفلسطينية​، عن تسجيل 11 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ في ​الضفة الغربية​ ليرفع عدد المصابين إلى 205.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني ​محمد اشتية​، أعلن مساء أمس، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الإصابات إلى 193 إصابة.

وقد سجل ​العالم​ صباح اليوم، أكثر من مليون و100 ألف إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى ما يقرب من 60 ألف حالة وفاة، وتشكل ​الولايات المتحدة​ أكثر دولة سجلت ​وفيات​ جديدة خلال 24 ساعة (1480)، ثم ​فرنسا​ (1120) و​إسبانيا​ (932)، وفيما أعلنت ​الصين​ عن 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد.