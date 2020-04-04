الحكومة الفلسطينية: تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا في الضفة الغربية

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية ليرفع عدد المصابين إلى 205.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أعلن مساء أمس، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الإصابات إلى 193 إصابة.
وقد سجل العالم صباح اليوم، أكثر من مليون و100 ألف إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى ما يقرب من 60 ألف حالة وفاة، وتشكل الولايات المتحدة أكثر دولة سجلت وفيات جديدة خلال 24 ساعة (1480)، ثم فرنسا (1120) وإسبانيا (932)، وفيما أعلنت الصين عن 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد.
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