روسيا.. 200 ألف شخص قيد المراقبة الطبية بسبب كورونا

أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية اليوم السبت، أن أكثر من 200 ألف شخص لا يزالون قيد المراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا وفقا لموقع روسيااليوم.
وأضافت الهيئة في بيان لها، أن 389235 شخصا خضعوا للمراقبة الطبية منذ بداية العام، ولا يزال 205612 منهمقيد المراقبة حتى اللحظة.
وذكر البيان أنه تم في روسيا إجراء ما مجموعه أكثر من 639 ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا.
وتجاوز عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في روسيا 4000 حالة، معظمها في العاصمة موسكو.
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