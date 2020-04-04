السجن 18 شهرا لصيني انتهك ضوابط الوقاية والعلاج من فيروي “كورونا”

قضت إحدى محاكم مدينة تشنغتشو، حاضرة مقاطعة خنان بوسط الصين، أمس الجمعة، بـ18 شهرا حبسا نافذا، في حق مواطن صيني أعاق جهود الوقاية والعلاج من المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).
وذكر بيان مشترك للنيابة العامة الشعبية العليا ووزارة الأمن العام، أن الظنين سافر إلى الخارج ما بين 1 و6 مارس الماضي، لكنه تحدى قواعد الحجر الذاتي والإبلاغ عن السفر للخارج للسلطات بعد العودة إلى البلاد.
وأضاف البيان أن المعني بالأمر عاد إلى الصين في 7 مارس الماضي، وذهب إلى العمل يومي 8 و 9 من الشهر ذاته عبر المترو، في الوقت الذي طور فيه أعراضا مرضية تمثلت في الحمى وألم في الحنجرة.
ورفض الرجل في 10 مارس الماضي الإجابة على اتصالات هاتفية من الشرطة المحلية. وتأكد لاحقا من إصابته بفيروس كورونا الجديد.
وأوضح المصدر أنه تم وضع أكثر من 40 شخصا كانوا على اتصال به في الحجر الصحي.
وأدانت المحكمة المتهم بتهم”تحدي وعرقلة إجراءات الوقاية والعلاج من الأمراض الوبائية”، وصدر بحقه حكم بـ18 شهرا حبسا نافذا.
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