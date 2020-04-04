طقس اليوم السبت.. سحب عابرة كثيفة مع قطرت متفرقة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، مرور سحب عابرة كثيفة مع قطرت متفرقة، واحتمال هبوب عواصف رعدية بالسهول المحيطية الشمالية والوسطى ومنطقة طنجة ومرتفعات الأطلس والكبير والمتوسط والواجهة المتوسطية والريف.

وسيكون الطقس هادئا مع سماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة في باقي مناطق المملكة، مع تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية فوق السواحل وسهول المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية خلال الصباح والليل، مع احتمال هبوب زوابع محلية بالجنوب الشرقي وبجنوب المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما، وستهب من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، ومعتدلة القوة إلى محليا قوية من القطاع الغربي إلى جنوبية بالسهول الشمالية والوسطى، ومن القطاع الغربي إلى شمالية بالأقاليم الجنوبية ومعتدلة من القطاع الجنوبي إلى غربية بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 درجات و07 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 07 و12 درجات بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية واللوكوس و هضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 12 و17 درجة بطنجة و السايس والسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس الجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 17 و21 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وباقي الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات والريف والواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي والسواحل الشمالية، وما بين 20 و28 درجة بالشمال الشرقي والسايس والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس وسوس والجنوب الشرقي والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية وقرب السواحل، وما بين 28 و33 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى أحيانا هائج على طول الساحل الأطلسي.