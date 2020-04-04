عاجل.. حالتي شفاء جديدتين ووفاتين ترفع حصيلة وفيات كورونا بالمغرب إلى 50 حالة

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الوفيات في المغرب بسبب كورونا، إلى 50 وفاة، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت.

وارتفعت حالات الشفاء أيضا، لتصل إلى 59 حالة، بعد تسجيل حالتي شفاء جديدتين.

وارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 844 حالة، حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت، بعد تسجيل 53 حالة جديدة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 3182 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.