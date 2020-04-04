شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورونا بالمغرب.. تسجيل 53 إصابة جديدة وتعافي 59 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020 الرباط - الخليج 365 ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المغرب.

Advertisements وأعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ليرتفع إجمالي المصابين إلى 844 حالة. وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن عدد حالات التعافي من فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 59 حالة.

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