وائل ابو فاعور: الاستمرار بسد بسري يُراعي انتهازية ومصلحية بعض الاطراف

اعتبر النائب ​وائل ابو فاعور​ عبر "​الجمهورية​" انّ "الاستمرار في ​سد بسري​ يُراعي انتهازية ومصلحية بعض الاطراف، قافزاً فوق كل الاعتبارات البيئية والصحيّة والعلمية". وأكد ابو فاعور على موقف الحزب بالتصدّي لمشروع سد بسري "التدميري" ومُتعهّده ومن خلفه ومن معه، داعياً الى "شراكة كل قوى ​المجتمع المدني​ والحملة الخاصة بالدفاع عن وادي بسري لوقف هذا المشروع المدمّر".

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