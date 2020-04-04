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أستراليا تطالب السفن السياحية بالعودة إلى بلدانها للحد من تفشي كورونا

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بواسطة كانبرا: المجلة 0 تبليغ

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جددت استراليا التأكيد أنّها لن تسمح لطواقم السفن السياحية الحاملة على متنها إصابات بفيروس المستجد، الرسو في موانئها.
وثمة أكثر من 10 سفن حالياً قبالة السواحل الاسترالية، تحمل أكثر من 15 ألف من أفراد الطواقم.
وقال مدير شرطة الحدود مايكل اوترام للصحافة: "طلبنا من هذه السفن مغادرة المياه الإقليمية الأسترالية".
وأشار إلى انّه "في حال كان ثمة مرحلة (تجبر) السفن على العودة إلى المكان المسجّلة فيه، فهو بلا شك خلال مرحلة تفشي وباء عالمي".
وترفع عدة سفن ما يسمى بأعلام الملاءمة، مكان التسجيل، وبخاصة بنما والباهامس وليبيريا، غير أنّ هذه الدول تفتقر إلى الوسائل الطبية والصحية الكافية لاستقبال أشخاص مصابين بالفيروس.
وصارت هذه الأزمة عالمية خلال المرحلة الراهنة، إذ تسعى سفن عديدة للجوء في موانئ أكثر أمناً مقارنة بغيرها كما في فلوريدا أو يوكوهاما في اليابان أو بيرث في أستراليا.
وتثير هذه الأزمة غضب العديد من السلطات الوطنية، على غرار السلطات الأسترالية التي تعتبر أنّ الشركات المالكة للسفن غير مسؤولة.
 

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