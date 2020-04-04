7 نصائح لحماية أصحاب الهمم من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وضعت العديد من الحكومات والمؤسسات التربوية إرشادات عدة ونصائح لحماية أصحاب الهمم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19). وتعد الأسرة خط الدفاع الأول في حماية أصحاب الهمم وتوعيتهم بمخاطر فيروس كورونا عبر جملة من الإرشادات. "العين الإخبارية" تقدِّم سلسلة من الخطوات الاحترازية والوقائية التي تساعد الأسر في تقديم كل الخدمات والتسهيلات لأبنائهم من ذوي الإعاقات المختلفة لحماية الجميع من خطر الإصابة بفيروس "كوفيد- 19".

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