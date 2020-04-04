شرطة بيروت تقيم حزاجز على مداخل بيروت لتدقيق الإلتزام بالحجر

أشارت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ عن أن "مفارز السير في وحدة شرطة ​بيروت​، أقامت حواجزاً صباحاً على مداخل بيروت للتدقيق بإلتزام المواطنين بإجراءات التعبئة العامة، ونظمت محاضر بحق المخالفين. وقوى الأمن ستزيد وتيرة هذه الحواجز والتمركزات، وتذكر المواطنين بأهمية الإلتزام بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى"، وذلك عملا بقرارات الحكومة اللبنانية التي دعت المواطنين لالتزام منازلهم وعد الخروج إلا للضرورة القصوى.

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