4 وفيات و19 إصابة جديدة بكورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية في بيان تسجيل 4 وفيات و19 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية،ة موضحة أن من بين الحالات الجديدة 18 لمسافرين قادمين من الخارج.
وبهذه الإصابات الجديدة يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في بر الصين الرئيسي إلى 81639 حالة حتى أمس الجمعة، كما إرتفعت حالات الوفاة إلى 3326 حتى يوم الجمعة.
هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، يوم 11 آذار ، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.
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