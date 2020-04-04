شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 1480 وفاة بـ"كورونا" في أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أحصت الولايات المتحدة بين الخميس ومساء الجمعة 1480 حالة وفاة إضافية جراء فيروس كورونا المستجد، استنادا إلى جامعة جونز هوبكنز، في أسوأ حصيلة يومية تسجل عالميا حتى الآن.



ومع 1480 حالة وفاة جديدة بات إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الوباء في الولايات المتحدة يبلغ حاليا 7406 حالات وفاة، وفق إحصاءات الجامعة.

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