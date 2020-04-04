شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعيد 200 ألف من العالقين بالخارج والان نبدء بالتفاصيل
يذكر أن أكبر عدد من السياح الألمان الذين ظلوا عالقين في الخارج مؤخرا هم الذين علقوا في نيوزيلندا.
وأوضحت الخارجية أنه صار من الممكن حاليا استئناف برنامج استعادة الألمان بالخارج الذي توقف خلال الفترة الماضية.
وقالت السفارة الألمانية في جنوب أفريقيا إن رحلتين جويتين أقلعتا في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة تقلان حوالي 600 راكب إلى ألمانيا.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمس الجمعة بعد مشاورات مع نظرائه الست والعشرين في الاتحاد الأوروبي إن مجموع من أعيدوا إلى ألمانيا حتى الآن وصل إلى 194 ألف شخص.
من جهة أخرى، قال خوسيه بوريل مسؤول الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن هناك 250 ألف مواطن أوروبي ما يزالون عالقين بدول غير أوروبية حتى الآن، مشيرا إلى أنه تمت إعادة 350 ألفا بالفعل إلى الدول الأوروبية.
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