متى ستنتهي أزمة فيروس "كورونا" ؟ وهل يمكن السفر في الصيف ؟ مسؤولة في منظمة الصحة العالميّة تجيب

تحدثت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية عن آخر المستجدات حول إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والذي ينتشر بالعالم منذ أشهر.
وفي مداخلة مع برنامج "معالي المواطن" الذي يذاع على قناة "إم بي سي" أمس، الخميس 2 أفريل 2020، تحدثت مسؤولة عربية في منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا، وآخر المستجدات حوله، والمدة الزمنية التي من المتوقع أن يستمر فيها إنتشاره.
وقالت الدكتورة حنان بلخي، وهي مساعدة مدير عام منظمة الصحة العالمية "إن جائحة كورونا لم تحدث منذ 100 سنة في تاريخ الإنسانية من حيث العدد المأهول وصعوبة والتحكم فيها وأيضًا إختلاف ردود فعل الحكومات في عملية الحجر على سكانها وتحدد حجم الخطر حتى تستطيع الحد إنتشاره ونحتاج إلى تقييم".
وقالت الدكتورة حنان بلخي، إن أزمة إنتشار فايروس كورونا قد تستمر لمدة 7 أشهر قادمة، أي حتى نهاية العام الجاري 2020.
وأوضحت أن المنحنى الوبائي للمرض سيكون في كل بلد مختلف عن الآخر حسب شدة الإجراءات المتخذة؛ متوقعة أن تتراجع تلك الإجراءات في البلدان بعد 7 شهور إلى قرابة عام.
السفر سيكون في فصل الصيف
وإستبعدت الدكتورة حنان بلخي أن ينتهي الوباء ويخف بإرتفاع درجات الحرارة؛ مشيرة إلى أنه غالبًا سيتم تحديد السفر خلال فصل الصيف.
وأوضحت أن المرض جديد ولا توجد معلومات كافية عنه حتى الآن، والأمور ستتضح مع إجراء الدراسات الميدانية والوقوف على كم الأشخاص الذين أصبح لديهم مناعة من المرض عبر دراسة المضادات الحيوية بالدم.
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