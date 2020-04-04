السعودية تمدد "هوية مقيم" للوافدين داخل وخارج المملكة بصفة آلية دون مقابل

قررت السلطات في السعودية تمديد "هوية مقيم" للوافدين داخل وخارج المملكة بصفة آلية ودون مقابل مادي وفقا لموقع روسيا اليوم

وبدأت المديرية العامة للجوازات في تمديد "هوية مقيم" آليا للوافدين الموجودين داخل أو خارج المملكة العاملين في القطاع الخاص للمهن التجارية والصناعية المنتهية إقاماتهم لمدة ثلاثة أشهر إضافية من تاريخ 18 مارس 2020 إلى يوم 30 يونيو

2020.

وأكدت المديرية العامة للجوازات أن التمديد مجاني ودون مقابل مالي، مشيرة إلى أنها تقوم بإرسال رسائل نصية عبر الجوال لكافة المستفيدين، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة المالية.

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كما بينت أيضا أن العمل جار لتمديد فترة صلاحية استخدام تأشيرات الخروج والعودة التي تنتهي فترة صلاحيتها من 25 فبراير إلى 24

مايو 2020 لمدة ثلاثة أشهر إضافية ومجانا.

وأكدت أن القرار يشمل المقيمين من المهن التجارية الموجودين داخل المملكة التي لم تستغل تأشيراتهم خلال مدة تعليق الدخول والخروج من وإلى المملكة عبر المنافذ، مشددة على أن التمديد سيتم آليا من النظام دون مراجعة مقرات الجوازات.

وأشارت السلطات في المملكة إلى أنها اتخذت تلك الخطوة انطلاقا من جهود الحكومة المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا، لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية.