رئيس بيرو: الرجال لن يروا النساء في البلاد ابتداء من اليوم

أعلن رئيس بيرو مارتين فيزكارا أن "بلاده ستتبنى إجراءً جديدًا قائمًا على حسب نوع الجنس، لمنع انتشار وباء كورونا".
ولفت فيزكارا الى إنه "بعد النتائج الإيجابية التي حققها التدبير القائم على نوع الجنس في بلدان أخرى، ستعتمد بيرو نفس النظام، بسبب بساطته في الكشف البصري عمن يجب ألا يكون في الشوارع".
وأوضح رئيس بيرو أنه سيمكن للرجال الخروج من منازلهم في أيام "الاثنين والأربعاء والجمعة" فقط، بينما في أيام "الثلاثاء والخميس والسبت يسمح للنساء بالحركة فيها فقط".
ومن المقرر أن يستمر العمل بإجراء الحجر الصحي القائم على نوع الجنس في بيرو حتى الأحد 12 نيسان.
هذا وكانت الحكومة البنمية قد بدأت تقييد الحركة في الشوارع على حسب الجنس، يوم الأربعاء، بحجة أن الإجراء يحث الناس على العودة إلى ديارهم، حيث لا يُسمح لأحبائهم بالخروج.
وحتى يوم الخميس، سجلت بيرو 1414 إصابة بفيروس كورونا، فيما توفيت 55 حالة.
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