إسبانيا تعلن مفاجأة بشأن التوصل إلى علاج لفيروس كورونا

صرح وزير العلوم الإسباني "بيدرو دوكي" بأن الدولة الأوروبية قد تتمكن من التوصل إلى لقاح للعلاج من فيروس "كورونا" قبل نهاية الشهر الجاري، إذ تعد الدولة الأوروبية أكثر المتضررين من جائحة "كورونا"، حيث

يوجد لديها ثاني أعلى معدل وفيات.



قال "دوكي" في تصريحات: "لدينا العديد من المرافق الإسبانية التي تعمل على عدد من الأبحاث لإنتاج اللقاحات، وقد يكون لدينا

مرشح لأن يكون مصلاً للعلاج من فيروس "كورونا" قبل نهاية أبريل".

وأكد المسئول الإسباني أن اللقاح الذي يتم تطويره في المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية هو من بين أكثر اللقاحات تطوراً في العالم، مضيفاً: "أعتقد أنه لا يزال هناك احتمال بأن يتم اكتشاف اللقاح في إسبانيا".