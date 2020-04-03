اخبار العالم

إسبانيا تعلن مفاجأة بشأن التوصل إلى علاج لفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 صرح وزير العلوم الإسباني "بيدرو دوكي" بأن الدولة الأوروبية قد تتمكن من التوصل إلى لقاح للعلاج من فيروس "" قبل نهاية الشهر الجاري، إذ تعد الدولة الأوروبية أكثر المتضررين من جائحة "كورونا"، حيث

يوجد لديها ثاني أعلى معدل وفيات.


 قال "دوكي" في تصريحات: "لدينا العديد من المرافق الإسبانية التي تعمل على عدد من الأبحاث لإنتاج اللقاحات، وقد يكون لدينا

مرشح لأن يكون مصلاً للعلاج من فيروس "كورونا" قبل نهاية أبريل".

 وأكد المسئول الإسباني أن اللقاح الذي يتم تطويره في المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية هو من بين أكثر اللقاحات تطوراً في العالم، مضيفاً: "أعتقد أنه لا يزال هناك احتمال بأن يتم اكتشاف اللقاح في إسبانيا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا تعلن مفاجأة بشأن التوصل إلى علاج لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا