كورونا يواصل خنق إسبانيا..932 حالة وفاة في 24 ساعة

أعلنت إسبانيا، اليوم الخميس، عن ارتفاع جديد في حصيلة المصابين، والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

وقالت السلطات الإسبانية إن الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 10 آلاف و935 حالة، بعد تسجيل 932 وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

وتعتبر إسبانيا ثاني أكثر بلدان العالم تأثرا بجائحة كورونا من حيث الوفيات بعد إيطاليا، التي توفي بها حتى الآن 13 ألفا و155 شخصا، والثالثة عالميا من حيث عدد الإصابات المؤكدة بعد كل من أمريكا، 215 ألف إصابة.

ويخضع الإسبان، البالغ عددهم 47 مليونا لتدابير عزل هي الأكثر تشددا في أوربا، حيث لا يمكنهم مغادرة منازلهم إلا لشراء الطعام، وتلقي العلاج، وتنزيه كلابهم.

وتعمل منظومة الصحة الإسبانية فوق طاقتها وسط أعداد كبيرة لمرضى في حالات خطيرة. وتواجه إسبانيا، أيضا، ارتفاعا مقلقا في عدد حالات الاصابة بين أفراد طواقم الرعاية الصحية، الذين أصيب منهم قرابة 12,300 شخص.