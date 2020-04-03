شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب شرق تركيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:48 مساءً, 3 أبريل 2020 م المناطق - وكالات ضرب زلزال بلغت قوته 7ر4 درجات على مقياس ريختر اليوم شرق تركيا.

وأفادت وكالة إدارة الكوارث والطورائ التركية بأن الزلزال ضرب ولاية وان في الساعة 44:8 بالتوقيت المحلي (الساعة 44:5 بتوقيت جرنتش).

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

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