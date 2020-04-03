علي حمدان: نحن كنا الصدى لصوت المواطن اللبناني في الإغتراب بشكل عام

شدد مستشار رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، ​علي حمدان​ على أن "بري كان عامل ايجابي ومسهل بشكل كبير في موضوع ​التعيينات​. وعمل ​الحكومة​ بشكل عام وبهذا الملف تحديدا كان أمام خيارين، إما الإستمرار بالأسماء القديمة أو طرح أسماء جديدة"، مشيرا الى أن "رئيس الحكومة ​حسان دياب​ كان يريد أسماء جديدة ونحن ليس لدينا مشكلة فالكافآت والامكانيات موجودة وعلى هذا الأساس حصل استدراج للسير الذاتية، وجرى طرح 4 أسماء لكل موقع بدل 3 وبعضها محسوب على دياب".

من جهة أخرى، رأى حمدان في حديث تلفزيوني أن "​وزير الصحة​ والوزارة يبذلان جهدا كبيرا في موضوع مكافحة ​فيروس كورونا​ والمسار الذي يعملون بع هو الذي تم تحديده من قبل ​منظمة الصحة العالمية​"، مذكرا أن "مطلب بري اعلان ​حالة الطوارئ​".

وأشار الى أنه "في موضوع المغتربين نحن كنا الصدى لصوت المواطن اللبناني في الإغتراب بشكل عام"، مشددا على أنه "لدينا إمكانية لإعادة اللبنانيين الراغبين الى بلدهم وهذا حقهم الدستوري".

ورأى حمدان أن "برش شكّل القوة الفعلية والرافعة التي أدت الى فتح ​المطار​ وإعادة من يرغب بالعودة"، لافتا الى أنه "على ​الدولة​ أن تثبت مسؤوليتها إتجاه المواطنين اللبنانيين وأن تأخذ إجراءات لمساعدتهم"، جازما أن "لا عقبات تحول دون عودة اللبنانيين ويمكن تذليل أي عقبات حتما لأنها ليست كبيرة والقرار موجود".