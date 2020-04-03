الأرصاد الجوية: طقس يوم غد قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا ربيعيا مستقرا يسيطر نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى يوم السبت حيث سيتأثر ​لبنان​ برياح خماسينية حارة نسبياً و جافة وتستمر حتى مساء الأحد حيث تنحسر تدريجياً .

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيًا بسحب متوسّطة ومرتفعة مع إرتفاع بسيط ب​درجات الحرارة​،،يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتباراً من بعد الظهر خاصة في المناطق الجبلية.

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السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح ومن ثم تشتّدّ اعتباراً من بعد الظهر لتصل سرعتها لحدود ٧٥كم/س خاصة في ​الجنوب​ ومن المتوقّع أن تكون محملة بالغبار مما يؤدي انخفاض في الرؤية.

الأحد: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع اضافي وبسيط بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية كما تكون الرياح قوية نسبياً خاصة خلال الفترة الصباحية مع ظهؤر للغبار فس الأجواء مما يؤدي الى انخفاض في الرؤية، تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي والسريع اعتباراً من المساءوترتفع نسبة الرطوبة فيتشكل ​الضباب​ على منستويات منخفضة مع احتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق ليلاً خاصة في الداخل.

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم أحيانًا مع انخفاض ملحوظ درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ويتشكّل الضباب على المرتفعات ويتساقط الرذاذ بشكل متفرق أحياناً خاصة في المناطق الشمالية.