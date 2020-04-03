"الحرية المصرى" يطالب بزيادة السلع التموينية للعمالة غير المنتظمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية المصرى، إن الحزب وجه تعليمات لأمناء المحافظات المختلفة بالاستعداد لشهر رمضان المبارك، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، نحو المساهمة فى رفع كاهل الأعباء اليومية عن حياة المواطنين فى ظل الاجواء التى تمر بها البلاد.
وأضاف مهنى، إنه فى إطار دعم المواطن المصرى طالب الحزب بضرورة زيادة المنظومة التموينية وخاصة للعمالة غير المنتظمة، موضحا أن لشهر رمضان طبيعة خاصة لدي المصريين، وبالتالى يتطلب دعم كافة الجهود نحو توفير الاحتياجات والمتطلبات للفئات الأكثر احتياجا، والتركيز على العمالة غير المنتظمة، مطالبا المجتمع المدنى بالتحرك نحو استكمال دعم القرى والمناطق الأكثر احتياجا.
وأشار مهنى، إلى أن الحزب سيقوم بالاستعداد لدعم الأسر غير القادرة خلال الشهر المعظم، من خلال التواصل مع أمناء المحافظات من خلال توفير السلع الغذائية والاحتياجات وتوزيعها، مشددا على ضرورة أن نلتزم خلال تلك الفترة بتعليمات الدولة حول الالتزام بعدم التجمعات والوجود بالمنزل ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وحتى نستقبل شهر رمضان وتعود الحياة لأمورها الطبيعية.
وكان قد أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، أن الوزارة تعمل على عدة اتجاهات أولها توفير الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الاستراتيجية والأساسية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل أيضا على الاستعداد لشهر رمضان المبارك الذى سيحل خلال أسابيع قليلة.
وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، فى تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، إنه تم بالفعل توفير احتياطى استراتيجى آمن من السلع الأساسية من البقوليات والشاى والسمنة والأرز والزيت وغيرها من السلع الأساسية لمدة 4 شهور.
ولفت المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، إلى أن بعض السلع تصل إلى 6 شهور مثل اللحوم والدواجن المجمدة والطازجة والسكر، لافتا إلى أننا مقبلين على موسم توريد القمح الجديد 2020 وهذا سيرفع الاحتياطى الاستراتيجى من القمح بجانب توريد البنجر وهو ما سيزيد من حصيلة البنجر فيىمصر خلال الفترة المقبلة.
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