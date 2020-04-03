"الحرية المصرى" يطالب بزيادة السلع التموينية للعمالة غير المنتظمة

وأضاف مهنى، إنه فى إطار دعم المواطن المصرى طالب الحزب بضرورة زيادة المنظومة التموينية وخاصة للعمالة غير المنتظمة، موضحا أن لشهر رمضان طبيعة خاصة لدي المصريين، وبالتالى يتطلب دعم كافة الجهود نحو توفير الاحتياجات والمتطلبات للفئات الأكثر احتياجا، والتركيز على العمالة غير المنتظمة، مطالبا المجتمع المدنى بالتحرك نحو استكمال دعم القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار مهنى، إلى أن الحزب سيقوم بالاستعداد لدعم الأسر غير القادرة خلال الشهر المعظم، من خلال التواصل مع أمناء المحافظات من خلال توفير السلع الغذائية والاحتياجات وتوزيعها، مشددا على ضرورة أن نلتزم خلال تلك الفترة بتعليمات الدولة حول الالتزام بعدم التجمعات والوجود بالمنزل ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وحتى نستقبل شهر رمضان وتعود الحياة لأمورها الطبيعية.

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