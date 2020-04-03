عاجل.. 3 حالات شفاء جديدة و3 وفيات ترفع حصيلة الوفيات بكورونا بالمغرب إلى 47

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الجمعة، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بسبب كورونا، ليرتفع العدد الاجمالي للوفيات إلى 47.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد حالات الشفاء ارتفعت إلى 34 بعد تسجيل ثلاث حالات شفاء جديدة.

وارتفعت عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 735 حالة، حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة، بعد تسجيل 27 حالة جديدة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.