الخارجية تعلن ارتفاع اصابات الجالية العراقية بفيروس كورونا الى 161 حالة

اعلنت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، عن ارتفاع اصابات الجالية العراقية بفيروس كورونا الى 161 حالة في عموم العالم، مشيرة الى اربع حالات وفاة حالتين في السويد وحالتين في ألمانيا وبريطانيا.
وأوضح أن العدد الكلي في عموم العالم 161 حالة موزعة كالآتي:
- الولايات المتحدة الأمريكية 40
- النرويج 37
- السويد 22
- بلجيكا 11
- الأردن 11
- كندا 10
- إيطاليا 7
- بريطانيا 5
- النمسا 5
- لبنان 2
- هولندا 5
- المملكة العربية السعودية 2
- الامارات العربية 1
واشار الى أن حالات الوفاة في عموم العالم 7 حالة موزعة كالآتي:
- السويد 2
- بريطانيا 3
- هولندا 1
-ألمانيا 1
كما أوضح المتحدث أن حالات الشفاء في عموم العالم 4 حالة موزعة كالآتي:
- كندا 2
- ايران 1
- الأردن 1
وأكد المتحدث أن سفارات العراق في هذه البلدان تبذل أقصى الجهود في متابعة أحوال المصابين، وتهيئة الرعاية الطبية.
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