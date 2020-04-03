الخارجية تعلن ارتفاع اصابات الجالية العراقية بفيروس كورونا الى 161 حالة

وقال متحدث باسم الوزارة، في بيان، إنه تم تسجيل 37 حالة إصابة في النرويج، و 35 حالة في لوس أنجلس، و 22 حالة في السويد، و2 حالة في كندا، و 4 حالات وفاة منها حالتين في السويد، وحالة في ألمانيا، وحالة في بريطانيا، لأبناء الجالية العراقية بفايروس كورونا.وأوضح أن العدد الكلي في عموم العالم 161 حالة موزعة كالآتي:

- الولايات المتحدة الأمريكية 40

- النرويج 37

- السويد 22

- بلجيكا 11

- الأردن 11

- كندا 10

- إيطاليا 7

- بريطانيا 5

- النمسا 5

- لبنان 2

- هولندا 5

- المملكة العربية السعودية 2

- الامارات العربية 1

واشار الى أن حالات الوفاة في عموم العالم 7 حالة موزعة كالآتي:

- السويد 2

- بريطانيا 3

- هولندا 1

-ألمانيا 1

كما أوضح المتحدث أن حالات الشفاء في عموم العالم 4 حالة موزعة كالآتي:



- كندا 2- ايران 1- الأردن 1

وأكد المتحدث أن سفارات العراق في هذه البلدان تبذل أقصى الجهود في متابعة أحوال المصابين، وتهيئة الرعاية الطبية.