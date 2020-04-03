ارتفاع عدد المصابين بكورونا في الهند إلى 2300 حالة

أعلنت وزارة الصحة ​الهند​ية أن "عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ المستجد في البلاد، حتى صباح اليوم، قد وصل إلى 2301 إصابة"، مشيرة الى أن "ذلك يشمل 088 2 شخصا يتلقون العلاج، و156 تعافوا من الفيروس، و56 حالة وفاة، وشخص واحد غادر البلاد.

هذا ويأتي أكبر عدد من ال​حالات​ في ولاية ماهاراشترا - 335، وهذا العدد لم يتغير في 24 ساعة، وتليها ولاية تاميل ناند، حيث زاد عدد الحالات بمقدار 75 حالة، ليصل إلى 309 حالات بعد ذلك تأتي ولاية كيرالا بـ 286 حالة (21 حالة جديدة خلال يوم واحد). وشوهدت زيادة حادة في عدد الحالات في دلهي - بمقدار 67 شخصاً، إلى 219 حالة وتوزع باقي الحالات على خمس ولايات هندية.

وكانت الهند قد سجلت، يوم أمس، أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا، في حين يتعقب المسؤولون منذ أمس الخميس، 9000 شخص تعرضوا لأكبر تشعب للعدوى تشهده البلاد خلال حشد لجماعة دعوية إسلامية في العاصمة، الشهر الماضي.