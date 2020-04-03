وزير الصحة الإيراني: الصحة العالمية دعت للاستفادة من خبراتنا بمواجهة كورونا

لفت وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سعيد نمكي، الى إن "خبراء منظمة الصحة العالمية دعوا للاستفادة من خبرة بلادنا في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في شرق المتوسط".

ونقلت وكالة "إرنا" عن نمكي تأكيده أنه "تم حتى اليوم تغطية أكثر من 90 % من المواطنين في إيران بواسطة مشروع التعبئة الوطنية للكشف عن فيروس كورونا ومكافحته".

وأفاد وزير الصحة الإيران بأن مسؤولي المكتب الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية في منطقة شرق المتوسط أشادوا بتنفيذ مشروع التعبئة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا ودعوا للاستفادة من خبرة بلاده في هذه المنطقة من العالم.

وشدد سعيد نمكي على المواطنين الإيرانيين بأنهم في مرحلة إدارة مرض "كوفيد-19"، وما يزال أمام بلاده مرحلة السيطرة على المرض واحتوائه، مؤكدا أن حالات الإصابة الجديدة أقل من المتعافين في بعض المحافظات الإيرانية في ضوء الإدارة الصحيحة للمرض.