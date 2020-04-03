الصحة الكويتية: تسجيل حالة تعافي جديدة من كورونا ليرتفع العدد الى 82

أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، شفاء حالة واحدة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 82 حالة، موضحا أن حالة الشفاء الجديدة لمواطنة، تبلغ من العمر 60 عاما.
وفي هذا السياق، شدد المستشفى الاميري في الكويت على أن "سبب وفاة الوافد الهندي البالغ من العمر 60 عاما يوم أمس كان بسبب أزمة قلبية"، مبينا أن "ربط الوفاة بكورونا ينتظر تصنيف منظمة الصحة العالمية".
وكان الناطق باسم مجلس الوزراء الكويتي أعلن تكليف بلدية الكويت بإغلاق أنشطة تصليح وبيع قطع غيار السيارات ووضع ضوابط لذلك، في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بعدما شهدت الأيام الأخيرة تسجيل العدد الاكبر من الإصابات بفيروس كورونا بين أبناء الجالية الهندية، وخاصة في منطقة الشويخ الصناعية التي تتركز فيها انشطة تصليح السيارات.
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