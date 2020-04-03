ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في الكويت إلى 82 شخصًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - أ ش أ:
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل، صباح اليوم الجمعة، شفاء حالة واحدة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 82 حالة.
وقال الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفي - "إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالة المصابة من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".
وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح قد أعلن أمس الخميس، شفاء حالة واحدة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 81 حالة.
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