ارتفاع إجمالى حالات التعافي من كورنا في الكويت لـ82

أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل، اليوم الجمعة، شفاء حالة واحدة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 82 حالة.
قال الشيخ باسل الصباح - فى بيان صحفى - "إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالة المصابة من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلى فى المستشفى المخصصلاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
كان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن الخميس، شفاء حالة واحدة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 81 حالة.
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