استطلاع.. 40% من الأمريكيين فقدوا وظائفهم بسبب تفشي كورونا

أظهر استطلاع جديد للرأي أن أربعة من بين كل 10 أمريكيين فقدوا وظائفهم أو تناقص دخلهم الوظيفي بسبب تفشي فيروس كورونا وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار الاستطلاع - الذي أجرته مؤسسة (كيه.إف.إف.) الأمريكية للأبحاث الميدانية ونشرت نتائجه اليوم /الجمعة/ - إلى أن 39% من الأمريكيين فقدوا وظائفهم أو بعض ما يحصلون عليه من دخل بسبب الانتشار الوبائي للفيروس.
كما بين الاستطلاع أن 54% من بين هؤلاء هم من العاملين بالوظائف المؤقتة و 47% من الآباء والأمهات ممن تقل أعمار أبنائهم عن 18%.
تأتي نتائج الاستطلاع بينما كانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت اليوم عن أن المطالبات بإعانات البطالة قفزت في الأسبوع الماضي إلى 65ر6 مليون شخص بالمقارنة ب 28ر3 مليون في الأسبوعالسابق والذي كان في حد ذاته يمثل خمسة أمثال أعلى مستوى قياسي وصل إليه في عام 1982.
وجاءت تلك البيانات نتيجة التعليمات الخاصة ببقاء المواطنين في منازلهم في أنحاء الولايات المتحدة لوقف انتشار فيروس كورونا.
من ناحية أخرى كشف الاستطلاع عن أن 57% من الأمريكيين أعربوا عن قلقهم من أنهم يعرضون أنفسهم للخطر بسبب التعرض للفيروس نظرا لعدم تمكنهم من البقاء في المنزل وفقدان وظائفهم وهي نسبة زادت عن مستواها قبل أسبوعين حين بلغت 37%.
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