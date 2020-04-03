الاحتلال يعتقل وزير شؤون القدس فادي الهدمي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحمت قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، منزل وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية، فادي الهدمي، في بلدة الصوانة في القدس، واعتقلته واقتادته إلى مركز التحقيق.
ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر محلية قولها إن شرطة الاحتلال أقدمت على تكسير الأبواب الخارجية والداخلية للمنزل بصورة متعمدة، وأدخلت الكلاب إلى المنزل أثناء عملية الاعتقال، واستولت على مبلغ من المال بقيمة عشرة آلاف شيكل.
وعاثت قوات الاحتلال فسادا في المنزل قبل اعتقال الوزير بوحشية واقتادته إلى مركز للتحقيق. ولم تفصح قوات الاحتلال عن سبب هذا الاعتداء الوحشي والاعتقال.
وهذه المرة الرابعة التي تعتقل فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي وزير شؤون القدس الهدمي، فضلا عن التحقيق معه لمرات عدة.
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