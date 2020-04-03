ايران تحذر من 'اشد الردود': نراقب التحركات الامريكية لحظة بلحظة

وحول التحركات الأمريكية الأخيرة في المنطقة قال اللواء محمد باقري،"إذا كان لدى أمريكا أدنى نوايا سيئة تجاه أمن بلادنا فستواجه أشد ردود الأفعال" بحسب وكالة تسنيم.

وأضاف أن المنظومات الدفاعية الإيرانية تراقب بيقظة تامة كافة الحدود البرية والجوية والبحرية للبلاد.



أما بالنسبة لاستهداف القواعد الأمريكية في العراق، أكد باقري أن ذلك كان ردا طبيعيا من الشعب العراقي والمقاومة على اغتيال سليماني والمهندس.

وأضاف أن إيران ليس لديها أية علاقة بالهجمات على القواعد الأمريكية في العراق، وأن ما يزعمه الأمريكيون حول صلة إيران "محض أكاذيب".

وأردف قائلا في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم": "الأمريكيون يعون جيدا أن شعوب المنطقة ومنها الشعب العراقي يرفضون وجودهم العسكري غير المشروع في بلدانهم".



وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي قوله إن المخابرات الأمريكية "تتتبع خيوطا منذ فترة بشأن هجوم محتمل تدعمه إيران على القوات الأمريكية في العراق".

وأضافت الوكالة "قال مسؤول أمريكي إن معلومات المخابرات الأمريكية عن هجوم محتمل تدعمه إيران على القوات والمنشآت الأمريكية في العراق تشير إلى أنه سيكون هجوما يمكن صده وليس على غرار الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران في العراق في يناير/ كانون الثاني".

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وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المخابرات الأمريكية تتتبع خيوطا منذ فترة بشأن هجوم محتمل تشنه إيران أو قوى تدعمها إيران.

ولم يكشف المسؤول المعلومات الخاصة بتوقيت الهجوم أو أهدافه على وجه الدقة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن لديه معلومات تشير إلى أن إيران أو وكلاءها يخططون لتنفيذ هجمات على القوات والممتلكات الأمريكية في العراق، مهددا أن طهران ستدفع ثمنا باهظا إن وقعت هذه الهجمات.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، مطلع العام، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، أبو مهدي المهندس، وآخرين.

وردا على هذا الهجوم، استهدفت إيران قاعدة عسكرية تضم قوات أجنبية وأمريكية في العراق.

